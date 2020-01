Warum Bauern ihr Land verbauen

Ein Bauer aus Zimmerwald will auf dem Lisiberg in der Gemeinde Wald einen neuen Kuhstall bauen. So weit, so unspektakulär. Das Problem: Der Lisiberg ist nicht Bau-, sondern Landwirtschaftszone. Deshalb gerät das Bauvorhaben in Konflikt mit Landschaftsschützern. Dies erst recht, weil der Lisiberg auch unter dem Schutz des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler steht. Auch ärgern sich Ausflügler und Anwohnerinnen darüber, dass der grosse Freilaufstall für 40 Milchkühe, 20 Rinder und alle Kälber dereinst auf einer Anhöhe mit bester Aussicht mitten in der Landschaft stehen soll.