Warnung vor der Billettkontrolle

«Kontrolle 20er-Bus Richtung Wankdorf», schreibt ein Nutzer in einen Nachrichtenchat. Ein weiterer tippt etwas später: «Kontrolle 8er-Tram Richtung Saali.» Seit Tagen warnen sich Bernerinnen und Berner gegenseitig per Textnachrichten auf dem Handy vor Billettkontrollen im öffentlichen Verkehr der Stadt Bern. Am Mittwoch verzeichnete der Gruppenchat bereits 239 Mitglieder.