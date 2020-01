Nach Eklat: Neustart für Berner Kurzfilmfestival

Vor den Kulissen lief es auch an der bereits 17. Ausgabe des Berner Kurzfilmfestivals Shnit Ende Oktober 2019 reibungslos: Über 200 Filme flimmerten an zwölf Spielstätten über die Leinwand. Was aber kaum jemand der 20’000 Gäste gewusst haben dürfte: Beinahe hätte das Festival gar nicht stattgefunden.