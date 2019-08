War es wirklich ein Mordkomplott?

Gab es den Plan wirklich? Der Verteidiger Andreas Damke bezweifelte dies. Vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland, das unter dem Vorsitz von Peter Müller in Fünferbesetzung tagte, sagte er am Mittwoch, die Story sei unglaubwürdig, es gebe nicht zu unterdrückende Zweifel. Dazu passe, dass der Kumpel dem Gericht trotz Vorladung fernbleibe. Alle drei Beteiligten haben einen Milieu-Hintergrund. Der Mann, der als Opfer des Komplotts ausersehen war, ist Mitbesitzer eines Rotlicht-Betriebs in Zürich und hat Verbindungen ins Hanfgeschäft.

Im Leben des mutmasslichen Täters spielen Drogen eine Rolle, genauso wie beim vorbestraften Kumpel. Dieser traf sich mit dem Angeschuldigten um den Jahreswechsel 2017/18 mehrfach in einer Kneipe in der Berner Altstadt, in der auch schräge Vögel wohlgelitten sind. Der Angeschuldigte erläuterte dem Kumpel die persönlichen Verhältnisse des ausgewählten Opfers und listete den Inhalt dessen Safes auf. Zum damaligen Zeitpunkt war der Angeschuldigte finanziell klamm und hatte geschäftliche Schwierigkeiten. Mit dem Opfer hatte es Streit um Geldforderungen gegeben.

Waffen und Brecheisen

Um zu zeigen, wie ernst es ihm sei, zeigte der Angeschuldigte dem Kumpel bei sich zu Hause einen Waffenschrank, in dem sich ein amerikanisches Gewehr, eine Pistole sowie Wurfmesser befanden. Mit der Schusswaffe solle der Kumpel das Opfer samt Frau und Sohn «wegknallen». Zudem suchte der Angeschuldigte mit dem Beauftragten einen Baumarkt auf, wo er unter anderem Trennscheiben und ein Brecheisen kaufte. Dies sei klar eine Vorbereitung zum Safeknacken, gab sich Staatsanwältin Erika Marti überzeugt.

«In seinem Milieu ist es verpönt, jemanden bei der Polizei zu verpfeifen.»Erika Marti: Staatsanwältin Bern-Mittelland

Der Anwalt des Angeschuldigten blickte durchs Fenster des Gerichtssaals hinüber zum Kunstmuseum, an dessen Fassade derzeit der italienische Spruch prangt: «vedo dove devo» («Ich sehe wohin ich muss»). Man müsse in der Tat diesen Mann betrachten, der das Verfahren mit seiner Mordkomplott-Theorie zum Laufen gebracht habe. Er habe vom «Opfer» für seine Aussage wohl Geld erwartet, so der Verteidiger, und als dieses nicht geflossen sei, sei er vor den Justizbehörden plötzlich schweigsam geworden.

Im Zentrum des Geschehens stehe vermutlich ein fingierter Raubüberfall, sagte der Verteidiger. Sein Mandant habe bei der Frau des «Opfers» sondiert, ob sie dabei mitspielen würde – selbstverständlich zu beider Vorteil, denn die Frau stand vor der Scheidung und habe Geld gebraucht. Der Überfall fand dann aber nie statt.