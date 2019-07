Wanderin im Gantrisch tödlich verunglückt

Wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt, ging am Samstag kurz nach 14.10 Uhr, bei ihr die Meldung ein, dass eine Wanderin am Gantrisch (Gemeinde Rüschegg) von einem Stein getroffen worden sei. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen durch Drittpersonen konnten die umgehend ausgerückten Rettungskräfte – unter anderem ein Helikopter der Air-Glaciers und ein Notarzt – vor Ort nur noch der Tod der Frau feststellen. Ein Mann wurde durch den herabstürzenden Stein leicht verletzt. Er begab sich später selbstständig in Spitalpflege.