«Wahltouristen» sind laut Gericht nicht zugelassen

Das Gericht hält in seinem kürzlich ergangenen Entscheid fest, dass ihn die Gemeinde zu Recht nicht als Kandidaten zugelassen habe. Karenzfristen würden in der Bundesverfassung erwähnt und seien auch in der kantonalen Verfassung vorgesehen. Der Gesetzgeber wolle, dass ein Kandidat wenigstens bis zu einem gewissen Grad mit den örtlichen Verhältnissen vertraut sei. In Kommentaren von Rechtsgelehrten werde dabei auch erwähnt, dass damit ein «Abstimmungs- oder Wahl-Tourismus» unterbunden werden könne. Der Mann dürfe nicht kandidieren, seine Beschwerde sei «offensichtlich unbegründet».