Ein guter Listenplatz ist kein Erfolgsgarant

Bisherige Nationalräte aus dem Kanton Bern heissen zum Beispiel Aebi, Aebischer und Bertschy, aber auch Trede, von Siebenthal und Wasserfallen. Mit Blick auf die Namen der 22 Wiederkandidierenden käme man – im Wissen darum, dass das Alphabet bei der Listengestaltung vieler Parteien eine Rolle spielt – nicht unbedingt auf die Idee, dass gemäss Alphabet vorne platzierte Kandidatinnen und Kandidaten einen Vorteil haben könnten. Und doch ist und bleibt die Platzierung auf der Liste bei Proporzwahlen ein Dauerthema. Viele Parteien hätten dieses Jahr Frauen auf gute Listenplätze gesetzt, und damit seien «die Wahlchancen der Frauen heute so gut wie noch nie», liess sich etwa die Berner GLP-Nationalrätin Kathrin Bertschy in der letzten «NZZ am Sonntag» zitieren. Ist der Listenplatz wirklich massgebend für eine erfolgreiche Wahl oder mindestens für ein gutes Wahlresultat?