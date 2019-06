Waffenhändler in Bern zur Kasse gebeten

Die Berner Behörden kommen dabei nicht gut weg. El Assir ist für zwielichtige Waffendeals bekannt und ist in mehreren Ländern wegen Steuerbetrugs oder Korruption angeklagt. In Zusammenhang mit Verfahren gegen El Assir haben Spanien und Frankreich die Schweiz bereits um Rechtshilfe ersucht. Doch der Kanton Bern gibt laut «Berner Zeitung» an, den Aufenthaltsort des Waffenhändlers nicht zu kennen.

Die fälligen Steuerrechnungen stammen aus der Periode zwischen 2006 und 2013. Unklar ist, ob El Assir unter Gstaads pauschal besteuerten Schwerreichen eine Ausnahme bildet. Auf Anfrage der «Berner Zeitung» sagt die Steuerverwaltung lediglich, dass Inkassohandlungen bei Pauschalbesteuerten praktisch nie notwendig seien.