Die Rache des Nachnamens

Wo es Sieger gibt, gibt es auch Verlierer. Manuel C. Widmer war am Wahlsonntag beides gleichzeitig. Keine Partei legte am Sonntag so stark an Wählerstimmen zu wie seine Grünen – und gleichzeitig war kein grüner Kandidat weiter vom Einzug in den Nationalrat entfernt als Widmer. Er landete auf dem letzten, dem 24. Platz. Das erstaunt. In der Stadt Bern, einer Hochburg der Grünen, ist Widmer sehr umtriebig. Er ist Stadtrat, Primarlehrer und DJ. Und trotzdem wurde er Letzter.