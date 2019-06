Vorlehre für Flüchtlinge erreicht das Ziel

Hürden genommen

Gulagha Amiri war in diesem Jahr in der Filiale in Köniz angestellt. Am liebsten arbeitet der Sportbegeisterte im Süssigkeiten-Bereich. Er habe in den vergangenen Monaten viel gelernt, sagt er. Auf Schwierigkeiten angesprochen, nennt er drei Dinge: «die Sprache, die Produkte, das Arbeitssystem».

Zwar sprach Amiri bereits Deutsch, als er die Vorlehre begann, aber die Sprache sei schwierig, sagt er. Bei der Migros wird erwartet, dass Angestellte auch Schweizerdeutsch verstehen, wenn sie von Kunden angesprochen werden. «Inzwischen geht das, wenn man nicht zu schnell spricht», sagt Amiri.

Deutsch lernt er auch an den zwei Schultagen pro Woche, die zur Vorlehre gehören und in denen die Sprache neben anderen Fächern wie Berufskunde auf dem Stundenplan steht. Seit einiger Zeit besucht er zusätzlich einen Deutschkurs, die Notizen macht er manchmal in seiner Muttersprache Usbekisch.

Bei der Migros Aare begannen fünf Personen eine Integrationsvorlehre. Der grösste Stolperstein dabei sei die Sprache, hier brauche es von allen Seiten einen grossen Effort, sagt auch Georgios Bakas, Personalverantwortlicher Berufsbildung bei der Migros Aare. Er hatte mit Amiri vor einem Jahr das Bewerbungsgespräch geführt.