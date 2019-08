Vor einem Jahr groundete die Skywork

Wann der Kollokationsplan aufgelegt wird, konnte Sandro Campigotto, Leiter des Betreibungs- und Konkursamts Bern-Mittelland, am Montag auf Anfrage noch nicht sagen. Die Prüfung der Forderungen nehme einige Zeit in Anspruch.

Abgeschlossen ist unterdessen der Verkauf von Mobilien der Fluggesellschaft. Bürotische, Sessel und weiteres Material bot das Konkursamt auf einer Online-Auktionsplattform an. Dort sind mittlerweile keine Artikel mehr eingestellt. Noch am Laufen ist hingegen der Verkauf von spezifischen Geräten, Ersatzteilen und Werkzeugen für die Luftfahrt, wie Campigotto sagte. Diese werden nur im professionellen Umfeld angeboten.

Die Gretchenfrage

Nicht nur die Airline, ihre Mitarbeitenden und Kunden sowie Reisebüros wurden vom SkyWork-Konkurs hart getroffen. Auch der Flughafen Bern-Belp verlor mit SkyWork seinen Hauptkunden. Die Airline hatte fast 60 Prozent aller Flüge in Bern-Belp erbracht.

Der Flughafen schrieb im Jahr 2018 einen Verlust von rund einer Millionen Franken. Der Verwaltungsrat sah sich mit der Gretchenfrage konfrontiert: Braucht Bern einen öffentlichen Flughafen? Als Alternative denkbar wäre ein rein privater Flugplatz ohne öffentliche Unterstützung, aber auch ohne Flüge für die breite Bevölkerung und den Bund.

Seit Jahren schon war fraglich, ob eine Airline in Bern-Belp mit Linienverkehr wirtschaftlich überleben kann. Vor SkyWork mussten bereits andere Fluggesellschaften das Handtuch werfen, etwa Air Engiadina, Intersky oder Darwin Airline. Die Flughafenverantwortlichen wollen weiterhin auf einen öffentlichen Flughafen setzen, forderten aber ein finanzielles Engagement des Staats. Der Kanton Bern könne einen Beitrag leisten, indem er mithelfe, in die Immobilienentwicklung zu investieren, und indem er an die Kosten für die öffentliche Sicherheit beitrage.