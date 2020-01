Vor dem Bündnis kommt das Seilziehen

Die GLP ist die stärkste Mittepartei der Stadt Bern. So lag es an den Grünliberalen, für die Bildung eines Mittebündnisses im Gemeinderatswahlkampf die Initiative zu ergreifen. Der Parteivorstand habe ihr dafür ein Verhandlungsmandat erteilt, sagte Präsidentin Gabriela Blatter am Donnerstag auf Anfrage. Mit den städtischen CVP, BDP und EVP habe sie bereits Kontakt aufgenommen. Sie hoffe nun auf erfolgreiche Verhandlungen.