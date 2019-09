Von Graffenrieds neues Sonderkässeli

Jetzt ist klar, wie das Geld des neuen Förderkredits in die Berner Altstadtkeller fliesst. Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) persönlich hat ein neues Fördertöpfchen geschaffen, um die Tradition der Kulturkeller in der Altstadt zu fördern. 100'000 Franken sollen so pro Jahr an die Kosten für die Infrastruktur von Kulturkellern fliessen.