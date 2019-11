Weil Tamara Funiciello und Kilian Baumann die Wahl in den Nationalrat schafften, werden ihre Sitze im Grossen Rat frei. Denn beide legen ihr Amt im bernischen Parlament nieder. Für Funiciello (SP) rutscht die einstige Berner Stadträtin Lea Kusano nach. Sie freue sich auf die Aufgabe, sagt Kusano auf Anfrage. Dennoch sei die Nachricht für sie so überraschend gekommen, dass sie zwar am 25. November vereidigt werde, aber während der Wintersession noch fehlen müsse, da sie die Betreuung ihrer Kinder nicht organisiert habe.