Vom Zehendi nach Italien

An schönen Wochenenden ist an diesem idyllischen Ort die Hölle los. Und Regula und Adrian Hofer und ihre Angestellten hetzen herum, damit die Gäste bekommen, was sie wollen. Das Restaurant, die Gärtnerei, die Fähre, die sie betrieben haben – nun ist nach fast dreissig Jahren Schluss. Das Wirteehepaar verlässt das Zehendi. «2021 werde ich 70, da muss man schon mal ans Aufhören denken», sagt Adrian Hofer.