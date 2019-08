«Vom Verzichtsgedanken sollte man wegkommen»

In der Schweiz werden wieder grosse Autos mit hohem Verbrauch gekauft, und auch die Flugreisen nehmen zu. Wo bleibt der Klimaeffekt?

Wohin man in die Ferien geht, was für ein Auto man fährt, das sind sehr persönliche Entscheidungen, die oft auch mit kulturellem Interesse an anderen Ländern oder mit gesellschaftlichem Status verbunden sind. Wenn dem Umweltverhalten der eigene Lebensstil gegenübersteht, dann ist dieser oft wichtiger.

Andererseits gehen der Energie- und der Stromverbrauch leicht zurück. Zu gewissen Verhaltensänderungen scheint man doch bereit zu sein.

Genau. Es gibt verschiedene ­Arten von umweltfreundlichem Verhalten. Wenn man effizientere Geräte kauft, erfordert dies keine Änderung des Lebensstils. Man kauft ein Gerät, das etwas mehr kostet, aber auch weniger Energie braucht. Dies wird von den Konsumenten eher akzeptiert. Dasselbe gilt, wenn man Ökostrom kauft: Man muss sein Verbrauchsverhalten nicht ändern.

Beim Ökostrom fällt auf, dass wenige ihn aktiv wählen. Wenn aber die Versorger ihn als Normalvariante anbieten, dann verlangen auch wenige von sich aus den billigeren Graustrom.

Dies funktioniert, wenn der Konsument nur wenig Aufwand für die Entscheidfindung betreiben will. Die grosse Mehrheit der Haushalte bleibt tatsächlich beim erneuerbaren Strom, wenn er als Standardlösung angeboten wird. Das kann eine gewisse Trägheit sein. Einige gehen davon aus, dass dieser Strom von der Mehrheit konsumiert wird und deshalb auch für sie gut ist. Wichtig ist jedoch, dass der Preisunterschied zum Graustrom nicht allzu gross ist.

Gibt es andere Beispiele, wie man Konsumenten sanft zu mehr Umweltfreundlichkeit schubsen kann?

Zum Beispiel kann man in einer Mensa die vegetarischen Menüs weiter vorne platzieren. Man gestaltet die Entscheidungssituation so, dass die umweltfreundlichere Option stärker im Vordergrund ist. Der Konsument behält aber die Möglichkeit, sich auch anders zu entscheiden.

Sie haben eine Typologie der Energiekonsumenten erstellt. Welche sind am schwierigsten zu motivieren?

Das sind die Indifferenten, die sehr viel Gewicht auf Komfort legen und auch gar kein Problembewusstsein bezüglich Umwelt haben. Aber es gibt auch bei diesem Typus Ansatzpunkte. Man kann etwa das Innovative eines ökologischen Produkts betonen, vor allem wenn dies auch mit einem gewissen Status verbunden ist, so wie etwa der Tesla. Es ist aber natürlich schwieriger als bei den Idealisten, die von sich aus motiviert sind.