Vom Saufgelage zum Festival mit Anspruch

Der neue Grundsatz: von Studierenden für Studierende. «Das ist es, was uns ausmacht – nicht der Alkohol, nicht teuer eingekaufte Acts, sondern wir Studierenden selber.» So werden dieses Jahr fast ausschliesslich Studierende oder Alumni auf der Bühne stehen. Beispielsweise studentische Bands oder Studierende, die mehrere Improtheater präsentieren. Diese Neuausrichtung ist auch für die Finanzen förderlich: «Durch den Wegfall von einigen Bars entfallen zwar Einnahmen, doch da wir weniger grosse Acts buchen, geht das Budget wieder auf», erklärt Xie, der auch Kulturverantwortlicher der SUB ist.

Das umgekrempelte Festival hat den Anspruch, die «Fachblase der Studierenden zu sprengen» und die verschiedenen Bildungsstätten und Fachrichtungen näher zusammenzurücken. «Auch Studierende anderer Unis oder Hochschulen sind willkommen.» Für eine friedliche Atmosphäre unter den Festivalbesuchenden soll zusätzlich zum Sicherheitsdienst ein «Awareness-Team» sorgen, das «diskriminierten und belästigten Personen Ruhe, Gehör und Schutz» bietet.