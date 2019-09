Vom Luxushotel ins Entwicklungsland

Die Mitarbeitenden auf der Dachterrasse des Hotels Schweizerhof sind freudig überrascht, als sich Iris Flückiger an einen Tisch setzt, diesmal als Gast, denn die Direktorin hatte am 23. August ihren letzten Arbeitstag. Unter den Tuchplanen ist es nicht mehr so heiss wie im Sommer. Drüben auf dem Dach des Vorderhauses macht sich der Imker an den Bienenstöcken zu schaffen – eines der Projekte, die Flückiger während ihrer Direktorinnenzeit realisiert hat. Wie fühlt es sich an, sich als Gast im vormals eigenen Betrieb bedienen zu lassen? «Ich sehe, dass es auch ohne mich gut läuft, darauf bin ich stolz.»