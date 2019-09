Vom Jugendgrüppli zur Bewegung

Was mit ein paar versprengten Jugendlichen angefangen hat, mauserte sich zu einer veritablen Massenbewegung. am Samstag – pünktlich drei Wochen vor den Wahlen – kommt es zum vorläufigen Höhepunkt, einer Grosskundgebung in Bern. Erwartet werden Tausende, die SBB setzen sogar über ein Dutzend Extrazüge ein, damit die Demonstrationswilligen «umweltfreundlich und unkompliziert» anreisen können.