«Ich bin Formel-1-Fan», sagt der junge Mann mit dem roten Helm in der Armbeuge. Jan, so heisst er, ist mit seinen Kollegen Noah und Lars gekommen. Er sei Gymnasiast, sagt er weiter. Halt, streiken die Gymnasiasten nicht wegen der Klimaerwärmung? Macht ihm in der Schule niemand die Hölle heiss, wenn er sich im Temporausch auf der Kartbahn vergnügt? Nein, er habe die naturwissenschaftliche Richtung gewählt, dort sei es «nicht so schlimm».