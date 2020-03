«Viren springen einen ja nicht einfach an»

Herr Martinelli, Sie haben sich in den letzten Tagen mehrmals in den sozialen Medien geäussert zur Corona-Krise. Manchmal scheinen Sie sich ziemlich geärgert zu haben?

Ja, es ist vor allem die Bildsprache, die mich stört. Praktisch alle Beiträge in den Medien werden illustriert mit Leuten, die Masken tragen. In der «Tagesschau» sieht man den chinesischen Präsidenten mit einer Maske. Oder in Italien tragen Polizisten irgendwo auf einem Feld draussen Masken.