Viel Unrat und eine Flaschenpost

Fünf Grad ist die Aare am Samstagmorgen. Doch seit acht Uhr ist sie voller Taucher. Rund 150 Freiwillige und Polizisten putzen den Fluss zwischen dem Schönausteg in Bern und der Wohleibrücke in Hinterkappelen. Die Berner Fischereipachtvereinigung organisiert den Aare-Putz etwa alle fünf Jahre, wie der Präsident Markus Schneider sagt. In den letzten Jahren sei der Druck auf die Aare gestiegen. «Alle wollen ans Wasser», sagt er.