«Viel Spass» beim Töten von zwei Menschen

Ihnen werden zwei Morde vorgeworfen. Im einen Fall geht es um einen Bülacher Lastwagenfahrer. Die Staatsanwaltschaft beschreibt den Fall wie folgt: Sie trafen ihr Opfer zu einer Probefahrt, nachdem sie auf ein Inserat für einen Lastwagen reagiert hatten. Dabei überwältigten sie ihn mit einer Pistole und zwangen den Lastwagenfahrer, den Kaufvertrag zu unterschreiben. Schliesslich fesselten sie ihr Opfer und fuhren mit ihm in den Kanton Bern. Die Absicht: Sie wollten den Lastwagenfahrer töten.

Im Haus des Täter-Ehepaars im Kanton Bern schlug der hauptbeschuldigte Ehemann schliesslich dem Opfer mehrmals die Faust ins Gesicht. Dann umwickelte er Mund und Nase mit Klebeband, sodass der Mann «bei vollem Bewusstsein langsam und qualvoll erstickte», schreibt die Staatsanwaltschaft weiter. Damit habe der Ehemann seinem Opfer «übermässig viele Qualen» verursacht, «welche zur blossen Tötung nicht notwendig gewesen wären», heisst es weiter.

Als Motiv für die Tat nennt die Staatsanwaltschaft «reinen Egoismus». Die von ihnen erwarteten 40000 Franken aus dem Verkauf des Lastwagens seien von «äusserst geringfügiger Bedeutung» im Verhältnis zum Leben des Opfers.

Nur wenige Wochen zuvor haben die Beschuldigten gemäss der Staatsanwaltschaft einen 25-jährigen Mann in Utzigen getötet. Auch dabei ging es um Geld. Und um Rache. Gemäss Anklageschrift wollten dieselben mutmasslichen drei Täter beim Opfer Geld und Marihuana aus dem Drogenhandel eintreiben.

Sie lockten ihr Opfer in einen Hinterhalt. Der Hauptbeschuldigte hielt das Opfer spätnachts über mehrere Stunden im Kinderzimmer des eigenen Wohnhauses fest. Zu dieser Zeit hatten die Täter noch regen SMS-Verkehr, heisst es in der Anklageschrift. Der eine wünschte dem anderen noch «viel Spass». Am nächsten Morgen traktierte der Hauptbeschuldigte das Opfer zuerst mit Fäusten, band ihm die Atemwege ab und liess das Opfer qualvoll ersticken – so die Version der Staatsanwaltschaft.

In ihrer Anklage wirft die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten nicht nur Mord vor. Sie beschuldigt ihn unter anderem auch des mehrfachen qualifizierten Raubs und weiterer Delikte. Die Höhe der Strafmasse will die Staatsanwaltschaft an der Hauptverhandlung im September beantragen. Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.