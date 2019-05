Viel Aufwand für wenig Drogen

Am 30. April, so schreibt die Brass auf Facebook, hätten zivile Einsatzkräfte der Polizei gegen 19 Uhr Personen kontrolliert, die das Restaurant verliessen. Kurz darauf soll ein Kastenwagen vorgefahren sein mit rund 20 Polizistinnen und Polizisten, die in der Beiz Küche, Toiletten und Treppenhaus «stürmten».

Verdacht auf Drogenhandel

Die Kantonspolizei Bern bestätigt, dass es am 30. April in der Brasserie Lorraine zu einem Einsatz gekommen ist. Der Grund dafür: ein «vorgängig beobachteter Handel mit Betäubungsmitteln in der Quartiergasse in Bern», wie Christoph Gnägi, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern, auf Anfrage mitteilt.

Ein Mann soll laut Kantonspolizei vor der Kontrolle vor dem Restaurant ins Innere der Beiz geflüchtet sein. Daraufhin hätten die Einsatzkräfte das Gebäude betreten und nach dem flüchtigen Mann gesucht, sagt Gnägi. «Dort taten mehrere Personen ihren Unmut über den Polizeieinsatz kund und stellten sich den Polizisten teilweise in den Weg.» Deshalb seien weitere Einsatzkräfte aufgeboten worden, die anschliessend vergeblich nach dem Flüchtigen suchten.

Nachträglich, so Gnägi, sei in der Quartiergasse ein Mann angehalten worden, der mutmasslich in den Handel mit Betäubungsmitteln involviert gewesen sei. «Es wurde eine geringe Menge Haschisch festgestellt.»

Schon der zweite Drogeneinsatz

Eine ähnliche Geschichte spielte sich am gleichen Ort bereits im letzten Dezember ab. Anfang Dezember, auch dies kommunizierte die Brass rund zwei Wochen nach dem Vorfall auf Facebook, soll es im Restaurant in der Lorraine zu einer Verfolgungsjagd zwischen Polizisten und einem Gast gekommen sein.