Videoclips gegen den Lehrermangel

Zurzeit werden im Kanton Bern rund 200 Lehrpersonen für die Volksschule gesucht. Das sind etwas mehr als vor einem Jahr. Der Lehrermangel bleibt also auch in diesem Jahr ein Problem. Bildungsdirektorin Christine Häsler (Grüne) sieht auch kein baldiges Ende. Denn die Schülerzahlen steigen weiter, gleichzeitig gehen viele Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand. In diesem Dilemma tut sie es den Polizisten gleich: Die Bildungsdirektorin lanciert eine Werbekampagne für den Beruf unter dem Motto «Heute den Vorbildern von morgen Vorbild sein».