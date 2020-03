Verzögern längere Öffnungszeiten den Jugendschutz?

Kann im Kanton Bern samstags schon bald bis 18 Uhr eingekauft werden? Darüber debattierte am Montag das kantonale Parlament. Und obwohl die Bürgerlichen in diesem die Mehrheit stellen, ist die Liberalisierung der Öffnungszeiten äusserst umstritten. Also eigentlich nicht die längeren Öffnungszeiten an sich, denen würde der Grosse Rat wohl zustimmen, sondern wie dringend die bernischen Jugendlichen vor der E-Zigarette «geschützt» werden müssen.