Vertreibung aus «Paradiesli» gestoppt

Die «Paradiesli»-Fans dürfen aufatmen: Es wird die grosse Renovation des Marzili überstehen. «Das Paradiesli bleibt» schrieb die Stadt Bern am Dienstagnachmittag in einer Mitteilung. Kaum ist die grosse Umfrage zur Partizipation an der Neugestaltung des Freibades angelaufen, ist bereits klar, dass das «Paradiesli» bestehen bleibt. Gemäss der zuständigen Gemeinderätin Franziska Teuscher (GB) sei dies aber keine Reaktion auf die Umfrageergebnisse: «Wir kennen die Resultate der Umfrage noch nicht, sie wird erst nach Abschluss Anfang August ausgewertet.» Die Schliessung des Frauenabteils sei aber gar nie geplant gewesen, sagt Teuscher: «Der Gemeinderat hat bereits in der im Frühling 2018 verabschiedeten Wasserstrategie festgehalten, dass das ‹Paradiesli› erhalten bleibt.»