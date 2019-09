Verschwindet Airbnb bald aus Interlaken?

Der Gemeinderat schlägt vor, im Zentrum einen Erstwohnungsanteil von 25 Prozent der Wohnfläche festzulegen. Dieser Anteil muss beim Neubau von Wohnungen sowie bei der Erweiterung von bestehenden Wohnungen nachgewiesen werden. Weiter sollen kurzzeitige Vermietungen in den Wohnzonen unterbunden werden. «Kurzzeitig» ist für den Gemeinderat eine Dauer von weniger als fünf aufeinanderfolgenden Nächten. Die Vermietung bleibt zulässig, wenn es sich um einzelne Zimmer in einer Wohnung handelt, in der die vermietende Person selber wohnt. Bereits im Mai hatten die Stimmberechtigten eine Änderung des Kurtaxen-Reglements genehmigt und damit unterstrichen, dass auch Airbnb-Vermieter Kurtaxe bezahlen müssen.