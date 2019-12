Vernarrt in den eigenen ÖV

Bei der letzten Berner Bevölkerungsbefragung im Jahr 2015 hatten noch am meisten Befragte die «schöne Stadt/Altstadt» als das Beste an Bern bezeichnet, gefolgt von «überschaubarer Grösse». Der öffentliche Verkehr belegte damals Rang drei.

Als grösstes Problem der Stadt Bern wird neu die Wohnungsnot wahrgenommen. «Zu viel Verkehr/Autos» rangiert in der neuen Bevölkerungsbefragung auf Platz 2. «Verkehrspolitik» belegt Rang drei, «Steuerbelastung» Rang vier und «Reitschule» Rang fünf.

Vor vier Jahren galt «Verkehr» als grösstes Problem. Damals wurde noch nicht zwischen verschiedenen Aspekten des Verkehrs unterschieden.

Seit 1995 führt die Stadt Bern Bevölkerungsbefragungen durch – zu Beginn noch alljährlich, dann alle zwei Jahre und seit 2007 im Vierjahresrhythmus. Die neue Bevölkerungsbefragung basiert auf 2878 Interviews. Sie wurde im Juli dieses Jahres abgeschlossen.

Viele leben gern in Bern

In der neusten Bevölkerungsbefragung gaben 97 Prozent der Befragten an, sehr gerne oder eher gerne in der Stadt Bern zu wohnen. Das ist ein ähnlich hoher Wert wie in den Vorjahren.

In der Innenstadt wohnhafte Personen sagen ausnahmslos von sich, sehr gerne oder eher gerne in Bern zu leben. In Bümpliz-Oberbottigen ist die Liebe zu Bern etwas weniger ausgeprägt: Dort sagen «nur» zwei von drei Personen, dass sie sehr gern in Bern leben.

Weitere Resultate der neuen Bevölkerungsbefragung sind, dass sich acht von zehn Bernerinnen und Bernern sehr sicher oder eher sicher fühlen, wenn sie nachts zu Fuss allein in ihrem Quartier unterwegs sind. Und 43 Prozent der Befragten finden, der öffentliche Raum in der Stadt Bern habe sich in letzter Zeit positiv verändert.

Gemeinderat sieht sich bestätigt

Berns Gemeinderat hat die Ergebnisse der neusten Bevölkerungsbefragung erfreut zur Kenntnis genommen, wie er am Donnerstag mitteilte. Sie zeigten, dass Bern eine lebenswerte und attraktive Stadt sei. Im Bereich Verkehr sieht sich die Stadtregierung in ihrer Politik bestätigt. Die Investitionen in den öffentlichen Verkehr fänden Anklang.