Vermummte stoppen Zug in Spiez

Am Sonntagmorgen haben Vermummte am Bahnhof Spiez einen Zug blockiert, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Um etwa 10.35 Uhr sei eine Meldung eingegangen, wonach Unbekannte den Regelzug nach Brig angegriffen hätten. Ersten Erkenntnissen zufolge hätten die Angreifer die Konfrontation mit Anhängern des FC Thun gesucht, die zum Auswärtsspiel gegen den Signal FC in Bernex im Kanton Genf unterwegs waren. Nachdem sie die Weiterfahrt für eine kurze Zeit verhindert hätten, seien die Angreifer zu Fuss und dann in mehreren Autos geflüchtet.