Vermisste YB-Spielerin: Feuerwehr birgt Leiche aus Comersee

Taucher der Feuerwehr haben die Leiche von Florijana Ismaili, der 24-jährigen Schweizer Fussballspielerin, die am vergangenen Samstag im See verschwunden war, gefunden, schreibt der «Corriere di Como». Von offizieller Seite bestätigt wurde dies indes noch nicht. Die Frau befand sich in einem sehr tiefen Bereich des Sees, nicht weit von dem Ort, an dem sie in den See gesprungen.