Verletzter nach Schlägerei am Bielerseefest

In der Nacht auf den 1. August ist es am Bielerseefest in Biel zu einer Schlägerei zwischen rund zwanzig Personen gekommen. Ein 28-jähriger Mann erlitt dabei eine Stichverletzung. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Meldung zum Verletzten ging gegen 02.40 Uhr bei der Berner Kantonspolizei ein, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland am Donnerstag mitteilte. Laut ersten Aussagen gingen der Schlägerei am Strandboden verbale Provokationen zwischen zwei Gruppen voran. Beteiligt waren demnach rund zwanzig Personen.