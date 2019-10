Verklumpter Kunstrasen bleibt an Fussballschuhen hängen

Der Kunstrasenplatz der Sportanlage Champagne wurde 2009 vergrössert und saniert. Verlegt wurde damals ein mit Gummigranulat verfüllter Kunstrasen.

13 Teams trainieren zwei bis dreimal wöchentlich auf dem Rasen. Unterdessen sind die Grasfasern abgenutzt. Die sommerliche Hitze im vergangenen Jahr liess das Gummigranulat verklumpen. Diese Verklumpungen bleiben an den Schuhen der Spielerinnen und Spieler und an den Reifen der Unterhaltsmaschinen kleben, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Der Kunstrasenplatz kann deshalb zur Zeit weder bespielt noch gewartet werden.