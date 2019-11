Verhärtete Fronten auf Berner Schützenmatte

Das Dossier Reitschule sorgt einmal mehr für Unstimmigkeiten zwischen Polizeidirektor Philippe Müller (FDP) und Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL). Wie die «Berner Zeitung» am Wochenende berichtete, brachte die gesamte Kantonsregierung ihre Kritik jüngst in einem Brief an die Stadtregierung zum Ausdruck: «Der Regierungsrat ist verwundert über die in seiner Wahrnehmung passive Haltung des Gemeinderats in diesem wichtigen Dossier», zitiert die BZ aus dem von Regierungspräsident Christoph Ammann (SP) signierten Brief.