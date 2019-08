«Verbote lösen das Problem nicht»

Was bedeutet dies in Bezug auf das Fahrverhalten?

Wenn man Kinder sieht, sollte man noch vorsichtiger fahren, insbesondere im Bereich von Schulhäusern. In diese Richtung geht auch unsere aktuelle Kampagne: Man muss mit allem rechnen und daher das Tempo verlangsamen und stets bremsbereit sein.

Für viele Eltern scheint es sicherer, ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu fahren. Ist das eine gute Idee?

Jede Mobilitätsart hat ihre Vor- und Nachteile. Eltern wollen für ihre Kinder die Sicherheit auf dem Schulweg erhöhen, indem sie diese zur Schule fahren. Dabei muss man aber auch bedenken, dass das zu mehr Verkehr vor dem Schulhaus führt, was wiederum ein Risiko für die anderen Kinder darstellen kann.

Das Problem sind also weniger unvorsichtige Kinder, sondern überfürsorgliche Eltern?

Wir haben keine Belege, die diese Annahme stützen würden. Deshalb lehnen wir auch die sogenannten Elterntaxis nicht grundsätzlich ab. Aber es gibt andere Faktoren, die dagegen sprechen: Fährt man sein Kind immer zur Schule, fehlt es diesem an Gelegenheiten, das richtige Verhalten im Verkehr zu erlernen. Hinzu kommt, dass keine sozialen Kontakte auf dem Schulweg stattfinden.

Gemeinden bekunden aber Mühe mit Elterntaxis und setzen zunehmend auf Parkverbote oder bauliche Massnahmen bei Schulhäusern. Ist das zielführend?

Wenn sich der Verkehr wegen der Schultransporte im Bereich der Schulhäuser ballt, kann ein Verbot der Sicherheit dienen. Aber damit ist das Problem nicht gelöst. Deshalb sollte man eine Regelung treffen, bei der die Anfahrt an besser überschaubaren Plätzen stattfinden kann. Immer beliebter sind überdies Pedibusse, bei denen Kindergruppen zu Fuss in Begleitung von Erwachsenen zur Schule gehen. Oder freiwillige Verkehrslotsendienste, bei denen Erwachsene geschult werden und an heiklen Orten dafür sorgen, dass die Kinder den Schulweg sicher zurücklegen können.

Wie sieht es in ländlichen Gemeinden aus, in denen Kinder einen weiten Schulweg zurücklegen müssen?

Im Oberland oder Emmental, wo die Schulen zentralisiert werden, stellen die teilweise langen Schulwege zunehmend eine Herausforderung dar. Für gewisse Strecken ist dort ein motorisierter Transport unabdingbar. Ob ländlich oder urban spielt dabei aber keine Rolle. Der Schulweg muss für jedes Kind zu bewältigen sein. Dabei sind nicht nur die Eltern, sondern auch die Schulbehörden und Gemeinden gefragt, sich entsprechend zu organisieren.

Welche Massnahmen wären hier möglich?

Hier kommen etwa Schulbusse infrage oder je nach Verbindung die Buslinien des öffentlichen Verkehrs. Auch bei solchen Massnahmen gilt aber, dass diese den Kindern zumutbar sein müssen. Und das lässt sich nicht generell beantworten.

Hat sich die Sicherheit auf den Schulwegen über die Jahre verbessert oder verschlechtert?

Die Gesamtzahl an Verkehrsunfällen ist rückläufig. Daraus sollte man aber keine voreiligen Schlüsse ziehen. Jedes Jahr werden wieder Kinder neu eingeschult und müssen erst lernen, mit den Risiken des Verkehrs umzugehen. Die Präventionsarbeit muss daher laufend ihre Schwerpunkte anpassen. Die Sicherheit auf dem Schulweg ist und bleibt ein Dauerbrenner.

Mehr Infos zur Schulwegsicherheit: www.doppelt-aufpassen.ch