Veloverleih in roten Zahlen – wird die Stadt helfen?

Publibike wird in Bern Opfer des eigenen Erfolgs. Da das Veloverleihsystem in diesen Tagen rege genutzt wird, musste über das Wochenende das städtische Tiefbauamt einspringen und mit eigenem Personal und Fahrzeugen beim Umverteilen der Velos mithelfen. Ben Küchler, Mediensprecher der Publibike-Betreiberin Postauto AG, bestätigt dies auf Anfrage. Die Leistungen des Tiefbauamts würden Publibike in Rechnung gestellt.