Velosponsor gesucht

Es läuft nicht rund bei Publi­bike: Erst am Sonntag wieder war es wegen eines Serverproblems mehrere Stunden nicht möglich, über die App ein Velo zu mieten. Auch finanziell hat das Post-Tochterunternehmen hart zu strampeln. Denn auch wenn sich die Anzahl Fahrten in der Stadt Bern massiv erhöht haben, ist das Geschäft nicht rentabel. Kumulierte Verluste in der Höhe von 11 Millionen Franken hat das Unternehmen seit der Gründung vor acht Jahren geschrieben. Im Jahr 2017 resultierte ein Defizit von 5 Millionen Franken, wie ein Bericht der eidgenössischen Finanzkontrolle offenlegte. Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht.