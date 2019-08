Velofahrerin im Kreisel vom Auto überrollt

In Ostermundigen ist am Samstagnachmittag eine Velofahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei ist sie im Kreisel Obere Zollgasse/Bahnhofstrasse mit dem Auto einer 83-jährigen Lenkerin kollidiert. Die 59-jährige Velofahrerin stürzte und wurde dabei vom Auto überrollt. Das Auto kam schliesslich in einer Hausfassade an der Bahnhofstrasse zum Stillstand. Die Velofahrerin wurde nach der Erstversorgung durch Drittpersonen mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt.