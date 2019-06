Veganes, wo einst Filme gezeigt wurden

Botinnen brachten am Dienstag im Rahmen eines Flashmobs die «Müsterchen» aus dem neuen veganen Restaurant Swing Kitchen unters Pendlervolk, das sich beim Berner Hauptbahnhof bewegte. Das österreichische Unternehmen hat nach Franchise-Filialen in Österreich und Deutschland den ersten Ableger in der Schweiz eröffnet, und zwar im ehemaligen Kino Royal an der Laupenstrasse, das nach der Schliessung zwei Jahre leer stand. Das konsequent vegane Restaurant bietet Burger, Nuggets, Salate und Wraps an, auch die Desserts werden ohne tierische Zutaten hergestellt.