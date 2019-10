Unfall, Flucht und Verhaftung

Bei der Verzweigung Schönbühl hielt eine Polizeipatrouille die weisse Limousine mit ausländischem Kennzeichen für eine Kontrolle an. Als weitere Polizisten zur Verstärkung anrückten, fuhr der 21-jährige Lenker unversehens in Richtung Kirchberg BE davon, wie die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten.

Viel zu schnell und mit mehreren riskanten Überhol- und Fahrmanövern fuhr er bis zur Ausfahrt Kirchberg, die Polizei auf seinen Fersen. Bei Kirchberg verliess er die A1, fuhr auf via Umfahrungsstrasse in Richtung Kirchberg und beim Kreisel am Ende der Umfahrung in Richtung Ersigen, mit weiteren riskanten Überholmanövern.

In einem nächsten Kreisel verlor der 21-jährige Mann beim Abbiegen Richtung Kirchberg die Kontrolle über sein Auto und dieses krachte in eine Lärmschutzwand. Der Fahrer blieb unverletzt. Er wurde vorläufig festgenommen und für weitere Abklärungen auf den Posten mitgenommen.

Ein Drogen-Schnelltest beim 21-Jährigen fiel laut der Polizeimitteilung positiv aus. Das Auto wurde sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen.