Unabhängiger will Bern im Ständerat vertreten

Der 63-jährige Drogist aus Aeschi bei Spiez gehört zu den Mitbegründern des neuen Vereins mit diesem Namen und ist deren Präsident. Er gehörte früher der SVP und danach - bis 2018 - der BDP an. Von 1998 bis 2006 und von 2009 bis 2014 politisierte er für die beiden genannten Parteien im bernischen Grossen Rat. Eberhart bezeichnete sich am Montag bei der Präsentation der National- und Ständeratsliste der Unabhängigen vor den Medien in Bern als Bürgerlicher. Er sei aber für eine Einheitskrankenkasse und für ein Bonus- und Malussystem bei den Leistungserbringern.