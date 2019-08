Umwälzung in den Stadtgärtchen

In der heutigen schweizerischen Stadtplanung ist Verdichtung nach innen die Devise. Dichtere Raumnutzung in urbanen Zonen schützt ländliche Regionen vor der Zersiedelung. Doch dafür verschwinden grüne Flächen in den Metropolen: Der Familiengarten, einst die bevorzugte laubige Zuflucht vieler Stadtbewohner, wird immer öfter unter neuen Wohnbauprojekten begraben.