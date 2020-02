Umstrittenes Paar zieht nach Gstaad

In den USA waren Jacquline und Mortimer Sackler zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt, nun hat sich das Paar entschieden, nach Gstaad zu ziehen. Die Familie wird mitverantwortlich gemacht für die US-Opioidkrise.

Die Sackler-Familie steht hinter dem US-Pharmaunternehmen Purdue, das mit dem Schmerzmittel Oxycontin reich wurde. Das Medikament soll tausende Menschen in die Sucht getrieben haben.

Das Pharmaunternehmen soll das Medikament aggressiv beworben und den Konsumenten falsche Sicherheit vorgetäuscht haben. Die Familie sah sich mit rund 2000 Klagen konfrontiert. 2019 wurde ein Vergleich von über zehn Milliarden Dollar geschlossen.

Institutionen wenden sich ab

Zahlreiche Institutionen wie Museen oder Universitäten gingen zur Sackler-Familie und deren Zuwendungen auf Distanz. Auch das Gstaader Menuhin Festival lehnte Anfang Jahr einen Beitrag eines Familienmitglieds ab, das zeitweise in Gstaad lebt. Nun haben zwei weitere Familienmitglieder in Gstaad ihre Zelte aufgeschlagen - zumindest für den Winter, wie mehrere amerikanische Medien übereinstimmend berichteten. Sein Anwesen in New York hatte das Paar für fast 40 Millionen Dollar verkauft.