Umstellung auf Kita-Gutscheine eilt nicht

Die neue Vorlage kommt ein Jahr später als vorgesehen: Statt Anfang 2021 soll das kantonale Gesetz über die sozialen Leistungsangebote (SLG) erst Anfang 2022 in Kraft treten. Das hat Auswirkungen auf die familienergänzende Kinderbetreuung, denn das neue System der Betreuungsgutscheine für Kitas wird im SLG geregelt. Durch die Verzögerung haben die Gemeinden somit ein Jahr länger Zeit, den bereits heute möglichen Wechsel auf die Betreuungsgutscheine zu vollziehen. Zwar ist das Gutscheinsystem auf der Grundlage einer Verordnung bereits seit April in Kraft, und seit August können auch Gutscheine abgegeben werden. Doch das alte Gebührensystem bleibt parallel dazu gültig, bis das neue Gesetz in Kraft ist, voraussichtlich also bis Ende 2021.