Umgestürzte Bäume und ein beschädigter Anbau

Der Orkan Petra ist in der Nacht über die Schweiz gezogen. Laut einer Sturmbilanz von Meteo Schweiz erreichten die stärksten Böen Geschwindigkeit von 171 Kilometern pro Stunde. Gemessen wurden diese Werte auf dem Bantiger und im Napf.

Der Wind war im Laufe der Nacht immer stärker geworden. Auch im Flachland erreichte er Geschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde. In Thun wurden laut Meteo Schweiz 129 km/h gemessen. Innerhalb von zwei Stunden sank die Temperatur um zwölf Grad.

Im Oberland halten sich Schäden in Grenzen

Etwas über ein Dutzend Schäden hat die Kantonspolizei Bern im Raum Oberland registriert. Wie ein Sprecher der Polizeiwache Thun auf Anfrage sagte, handelt es sich vorab um umgestürzte Bäume, um die sich die lokalen Feuerwehren zu kümmern hatten.

Obschon in der Region Thun die höchsten Windgeschwindigkeiten gemessen wurden, halten sich die Schäden in Grenzen. In Thun allein hatte die Feuerwehr bislang (Stand 6.45 Uhr) einen einzigen Einsatz zu leisten.

Wie der Sprecher sagte, dürfte die Zahl der Einsätze im Laufe des Morgens noch ansteigen. Manche Schäden würden erst entdeckt, wenn die Leute aufstehen.

So sieht der Temperatursturz der vergangenen Nacht auf der App von Meteo Schweiz für den Standort Thun aus. Ersichtlich ist, dass es nach 3 Uhr stark zu regnen anfing.