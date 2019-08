Überfall auf das Hotel Alpenblick

Ein bewaffneter und maskierter Räuber hat in der Nacht auf Freitag das Hotel Alpenblick in Bern überfallen. Er betrat kurz vor 2.40 Uhr in der Früh das Hotel über einen Hintereingang und bedrohte einen Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe.

Danach forderte der Räuber vom Hotelangestellten Geld, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei mitteilten. Der Hotelangestellte kam dieser Aufforderung beim Empfang nach. In der Folge flüchtete der Unbekannte wiederum via den Hintereingang in unbekannte Richtung.