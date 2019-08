Über tausend Unterschriften gegen «Gumere»-Schulhaus

Der Widerstand gegen den Bau einer neuen Schulanlage auf dem Areal der Goumoënsmatte in Bern Weissenbühl erreicht die nächste Etappe. In einer knappen Woche hat das «Gumere-Team» mit einer Petition 1062 Unterschriften gegen das Bauprojekt gesammelt, die nun an den Stadtrat eingereicht werden.