Über sechs Millionen Franken vom Kanton

Für die Gesamtsanierung der Monbijoustrasse in der Stadt Bern hat der Regierungsrat einen Beitrag von 6,2 Millionen Franken gesprochen, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte. Die bernischen Gemeinden beteiligen sich gemäss dem Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich zu einem Drittel an den Kosten.