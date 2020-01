Uber Eats mischt die Stadt Bern auf

Der Pizzakurier, der mit dem Kleinwagen halsbrecherisch durch die Stadt fährt, um die Bestellungen möglichst rasch an die Kunden zu bringen, ist längst nicht mehr alleine. Seine Konkurrenz sind Kuriere auf dem Velo, die nicht nur Pizzen ausfahren, sondern ganze Menüs aus Restaurants mit breiterem Angebot. In Bern gibt es in diesem Segment seit gestern einen neuen Anbieter: Uber Eats – ein Zweig des Taxidienstes Uber.