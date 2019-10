«Tscharniblues II» gewinnt Berner Filmpreis

Ein mit 5000 Franken dotierter Filmpreis geht an den Kurzspielfilm «Empreintes/Framework» von Jasmin Gordon. Ein Mann verlässt in der französischen Provinz die Autobahn und trifft auf drei Jugendliche, die am Rand eines Fussballplatzes herumhängen.

Die ausgezeichneten Filme sind am Wochenende des Berner Films vom 29. November bis 1. Dezember zu sehen. Kantonsweit werden 13 Kinos das aktuelle Berner Filmschaffen präsentieren.